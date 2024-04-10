Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Укрнафта збирається буріти дві свердловини на заході України

119

ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, згідно з побудованою цифровою 3D-геологічною та гідродинамічною моделлю родовища станом на 1 січня 2023 року, початкові загальні запаси за продуктивними горизонтами становлять 5,9 млн тонн нафти і 468 млн куб. м газу.

Обидві свердловини плануються як похилоскеровані. Перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498-2627 м. Її початковий дебіт прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу.

Друга свердловина має дістатися до ресурсу й розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502-2647 м. Її початковий дебіт прогнозується на рівні 25 тонн нафти на добу.

Роботи виконуються власними силами компанії із залученням сторонніх підрядників на сервіси з похилоскерованого буріння, бурових розчинів і геофізичних робіт.

Нагадаємо, "Укрнафта" у 2024 році планує розпочати буріння 30 нових свердловин, закупити обладнання для інтенсифікації видобутку, інвестувати в оновлення мережі АЗС.

"Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить за стратегічну мету до 2027 року подвоїти видобуток нафти й природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони й картки "NAFTAКарта", що реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Компанією нині управляє Міноборони.

Укрнафта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 10 апреля 2024
Вторник, 9 апреля 2024
Понедельник, 8 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023