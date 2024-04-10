Укрнафта збирається буріти дві свердловини на заході України

ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, згідно з побудованою цифровою 3D-геологічною та гідродинамічною моделлю родовища станом на 1 січня 2023 року, початкові загальні запаси за продуктивними горизонтами становлять 5,9 млн тонн нафти і 468 млн куб. м газу.

Обидві свердловини плануються як похилоскеровані. Перша має розкрити продуктивні горизонти в інтервалі вертикальних глибин 2498-2627 м. Її початковий дебіт прогнозується на рівні 16 тонн нафти на добу.

Друга свердловина має дістатися до ресурсу й розкрити поклади в інтервалі вертикальних глибин 2502-2647 м. Її початковий дебіт прогнозується на рівні 25 тонн нафти на добу.

Роботи виконуються власними силами компанії із залученням сторонніх підрядників на сервіси з похилоскерованого буріння, бурових розчинів і геофізичних робіт.

Нагадаємо, "Укрнафта" у 2024 році планує розпочати буріння 30 нових свердловин, закупити обладнання для інтенсифікації видобутку, інвестувати в оновлення мережі АЗС.

"Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить за стратегічну мету до 2027 року подвоїти видобуток нафти й природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони й картки "NAFTAКарта", що реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Компанією нині управляє Міноборони.