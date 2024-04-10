Наразі 62% українців звертають особливу увагу на бренд під час здійснення покупок, - дослідження

Споживацька активність в Україні поступово відновлюється, а деякі показники, наприклад, частота купівлі продуктів харчування, вже сягнули довоєнних рівнів.

Невід'ємною частиною споживацької поведінки українців залишається громадянська позиція: наразі донати стали майже такими ж популярними, як продукти. Як пише gazeta.ua, про йдеться у матеріалі видання "Фокус".

Активна економія на всьому, на чому можна зекономити, є однією з головних стратегій українських споживачів. Українці заощаджують на ліках, продуктах, розвагах, і при цьому 92% населення спрямовують гроші на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій.

"Незважаючи на війну, українці продовжують робити все можливе для підтримки себе, близьких та країни", - каже Олександр Ямпольський, директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні.

Він наголосив, що українські споживачі стійкі, адаптивні та небайдужі.

"Вони економлять, обдумано підходять до витрат і регулярно донатять. Невід'ємною частиною споживацької поведінки, як і раніше, залишається активна громадянська позиція: 70% українців продовжують бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора", - зазначив Ямпольський.

До того ж, за даними "Делойт", більш ніж половина опитаних дотримується думки, що дії бізнесу/виробника товарів, направлені на допомогу ЗСУ та підтримку ветеранів – це важливо, тому вони готові купувати такі товари за помірну ціну, що відповідає якості.

З'ясувати споживчі тренди українців на третьому році повномасштабної війни вирішили і в компанії Gradus Research. За даними дослідження, що було проведене в березні 2024-го, ставлення українських споживачів до брендів лишається доволі прискіпливим.

Наразі 62% звертають особливу увагу на бренд під час здійснення покупок, тоді як у грудні 2022 таких було 54%. При цьому прискіпливість споживачів у великих містах дещо вища, що може пояснюватись ширшим вибором товарів чи послуг там.

Бажання підтримати українських виробників - важливий фактор вибору. Дані опитування демонструють, що українські споживачі досить обережні у зміні звичних брендів: 54% надають перевагу знайомим торговим маркам.

Щоправда, більш ніж третина готові експериментувати, але ключовий фактор, що спонукає дати шанс новим брендам - бажання підтримати українське (57%). Все це конвертується у підвищену прихильність до українських брендів перед іноземними. Якщо у грудні 2022 року тренд лише набирав обертів, і про купівлю товарів/послуг українських виробників заявляли 69% опитаних, то зараз частка таких зросла до 74%.

"Бачимо ще більшу раціоналізацію споживання і зростання прихильності до українського виробника. Це закономірні явища, адже їм передувало усвідомлення громадянами довгого марафону війни, відповідно, зростає заощадливість. Але на першому місці не фактор ціни, а бажання підтримати українське", - прокоментувала результати дослідження соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Вона зазначила, що рік тому соціологи досліджували ставлення до іноземних виробників у різних європейських країнах, і для всіх них була характерна висока прихильність до локальних брендів.

"Тепер бачимо цю тенденцію і в Україні", - зазначила Близнюк.