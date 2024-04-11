Бербок: Якщо Україна припинить боронитися зараз, це означатиме кінець України, а не війни

Наразі немає дипломатичних засобів змусити диктатора російської федерації володимира путіна припинити війну, відтак Україна повинна продовжувати боротися проти агресора.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Було б добре, якби війна якимось чином закінчилася, але якщо Україна припинить боронитися зараз, це означатиме кінець України, а не війни, війна буде продовжена через атаки на інші країни", - заявила Бербок.
Міністр додала, що наразі, на відміну від часів "холодної" війни, не працює "гаряча лінія" між США, НАТО та кремлем, адже путін оголосив Альянс своїм головним ворогом.
Бербок зазначила, що бажала б мати дипломатичні інструменти, за допомогою яких можна було б переконати путіна припинити воювати. Але наразі всі бачать лише те, що відбувається щодня, коли росія невпинно бомбардує українські міста.
Глава МЗС також повторила тезу про необхідність якнайшвидше знайти засоби ППО для України, які треба шукати по всьому світу.
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