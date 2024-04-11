Експерти порадили українцям, як краще обирати франшизу для запуску бізнесу

Якщо майбутній підприємець не може визначитися з конкретним напрямком відкриття франчайзингової точки, варто розпочати з вивчення аналітики, говорить співзасновниця MOST Franchising Катерина Бенівська. Зокрема, варто перевірити: які сфери розвиваються, які формати бізнесу популярні, які напрямки досить прибуткові, з якими проблемами найчастіше стикаються франчайзі. Більше про особливості запуску франшизи у 2024 році читайте у статті Delo.ua "Гайд для початківців. Як відкрити франшизу та не наробити помилок".

"Допомогти можуть огляди в профільних ЗМІ, статті, аналітичні вижимки. Такі ж матеріали можна знайти і про ринок франчайзингу", - говорить експерт.

Також варто подумати, чим саме людина хоче займатись. Для цього можна придивитися до улюблених брендів. Може, якійсь з них працюють на умовах франшизи.

"Можна орієнтуватися й на той досвід, що є в потенційного франчайзі. Можливо, хтось працював парикмахером чи кондитером. Це також допомагає зрозуміти, чи варто відкривати, умовно, салон краси чи пекарню", - зазначає Бенівська.

Голова директорату Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос згоден з тим, що людина має обирати для відкриття франшизи зрозумілий їй бізнес. Такий підхід допоможе швидко зробити нову точку успішною та прибутковою, оскільки підприємець буде розуміти, як правильно керувати, скажімо, магазином чи рестораном.

"Якщо підприємець раніше працював в конкретному бізнесі, він розуміє, де там зосереджений прибуток та які ризики можуть виникнути. Це важливо знати, оскільки фінансові потоки в торгівлі чи food-секторі працюють за різними правилами. Тож якщо людина має досвід роботи в певному напрямку, вона швидко вирішить будь-які форс-мажори. А ось початківець ризикує розгубитися та прогоріти", - вважає Кривонос.

Також експерт впевнений: краще шукати франшизу, яка до душі. Бо якщо нова справа подобається, людина отримує сильну мотивацію, яка допоможе побудувати успішний бізнес.

Які франшизи найбільш актуальні у 2024 році

Під час війни найчастіше відкриваються точки франшиз, що відповідають таким характеристикам:

перевірені роками,

представляють відомі бренди,

потребують мінімальних вкладень,

мають швидку окупність чи високий потенціал розвитку.

"Найбільш популярні франшизи з інвестиціями у $20-30 тис. Стосовно сфер – найбільш поширеними були та залишаються сфери громадського харчування та рітейлу", - каже Катерина Бенівська.