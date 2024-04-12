У Повітряних силах розповіли, скільки систем Patriot необхідно Україні

Україна потребує передачі 25 систем протиповітряної оборони Patriot для того, щоб захистити міста від постійних російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша.
"Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога", - наголосив Євлаш.
За його словами, нашим захисникам не вистачає й інших засобів ППО, які б могли захистити небо.
Євлаш також уточнив, що бійцям ЗСУ потрібні переносні комплекси, які використовують мобільні вогневі групи.
Нагадаємо, російські окупанти ще з минулого місяця посилили обстріли України. Під час своїх атак ворог, зокрема, застосовує балістичні ракети.
Зараз Україна має лише кілька систем ППО, які здатні знищувати балістику. Одна з них - Patriot. На тлі посилення обстрілів українські чиновники вже неодноразово закликали союзників передати додаткові ЗРК Patriot.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна знайшла 100 вільних систем у всьому світі. Але спочатку наша країна хоче отримати сім.
Така кількість систем Patriot зможе охопити оборону найбільших міст України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023