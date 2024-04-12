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Світовий банк: Економічні перспективи України залишаються обумовленими донорською підтримкою

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За оцінками Світового банку, економічні перспективи України залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення. Очікується, що у 2024 році темпи відновлення економіки України сповільняться до 3,2% з 4,8% у 2023 році.

Про це йдеться в "Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії".

"В Україні, за прогнозами, темпи відновлення економіки сповільняться до 3,2% цього року з 4,8% у 2023 році, що відображає менший врожай та постійний дефіцит робочої сили. Економічні перспективи країни залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За останніми оцінками Світового банку та організацій-партнерів, вартість відбудови та відновлення в Україні зросла до 486 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

При цьому найбільші потреби у відновленні та реконструкції спостерігаються у сфері житла (17% від загальної кількості), транспорті (15%), торгівлі та промисловості (14%), сільському господарстві (12%), енергетиці (10%), соціальному захисті (9%) та управлінні безпекою вибухонебезпечних речовин (7%).

Разом з тим, МВФ не виключає, що масовані ракетні удари країни-агресора РФ по українській енергетичній інфраструктурі можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% і станом на 1 квітня 2024 року становили $ 43,763 млрд, що є новим історичним рекордом. Це сталося завдяки значним обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $ 9 316,1 млн. З цієї суми:

  • $ 4 901,0 млн – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
  • $ 1 626,1 млн – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
  • $ 1 471,5 млн – від Канади;
  • $ 880,7 млн – від МВФ;
  • $ 286,2 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $ 118,2 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • $ 32,4 млн – грантові кошти від Сербії.

Протягом перших двох місяців 2024 року Україна отримала лише 10% запланованої фінансової допомоги від партнерів.

"За перші два місяці року ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", - розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Україна, Світовий банк
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