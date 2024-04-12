Закон про мобілізацію: Українці зобов’язані з’явитися до ТЦК для уточнення даних

Верховна Рада зобов’язала військовозобов’язаних уточнити адресу проживання, мобільний номер та адреси електронної пошти.
За законопроєкт про мобілізацію № 10449 в цілому 11 квітня проголосували 283 депутата за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Згідно з ним, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані.
Якщо військовозобов’язаний перебуває на території України, то оновити дані він має шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).
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