Боррель: 22 квітня очікую сміливих рішень щодо військової допомоги Україні

Глава євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що очікує від зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу 22 квітня "сміливих рішень" щодо військової допомоги Україні. Відповідну заяву він опублікував у X (Twitter).

"Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умєровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", – заявив він, додавши, що "словами путіна не зупинити".

Глава Євродипломатії зазначив, що написав міністрам закордонних справ заклик прискоритись із допомогою Україні.

На тлі чергової атаки росії на українську енергетичну інфраструктуру Боррель наголосив, що Україна потребує ще більше систем протиповітряної оборони.

"Ми багато робимо. 31 млрд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі <...> Ми повинні посилити українську оборонну промисловість. Фонд сприяння Україні допомагатиме у закупівлі, виготовленні та постачанні боєприпасів", – додав глава євродипломатії.