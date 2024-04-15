Клименко: ДСНС переглянула усі протоколи реагування через нові виклики посталені війною

У ДСНС переглянули та змінили усі протоколи реагування через нові виклики посталені війною. Що саме змінили повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю у межах Конгресу місцевих та регіональних влад 12 квітня, пише УНН.
За словами Клименка, вони переглянули повністю інструкцію по використанню сил ДСНС. Це стосується інженерної та спеціальної техніки і наших рятувальників та збільшили кількість рятувальників, які займаються висотними роботами. На початку цього року їх було 150, а нині — вже 500.
«Через свої помилки у перші місяці з початку повномасштабного вторгнення, через смерть наших колег ми переписуємо правила. Ми змінили повністю усі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети мають бути у рятувальників», - каже Клименко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023