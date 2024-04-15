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Клименко: ДСНС переглянула усі протоколи реагування через нові виклики посталені війною

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У ДСНС переглянули та змінили усі протоколи реагування через нові виклики посталені війною. Що саме змінили повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю у межах Конгресу місцевих та регіональних влад 12 квітня, пише УНН.

За словами Клименка, вони переглянули повністю інструкцію по використанню сил ДСНС. Це стосується інженерної та спеціальної техніки і наших рятувальників та збільшили кількість рятувальників, які займаються висотними роботами. На початку цього року їх було 150, а нині — вже 500.

«Через свої помилки у перші місяці з початку повномасштабного вторгнення, через смерть наших колег ми переписуємо правила. Ми змінили повністю усі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети мають бути у рятувальників», - каже Клименко.

Клименко, ДСНС
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