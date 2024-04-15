The Sun: Україна здатна знищити Кримський міст до середини літа

Україна здатна знищити Кримський (він же Керченський) міст в окупованому росією Криму до середини літа.

З такою оцінкою виступив британський таблоїд The Sun, поговоривши зі старшим науковим співробітником Інституту Гадсона і директором Центру оборонних концепцій і технологій Браяном Кларком, який є експертом з військово-морських операцій і радіоелектронної боротьби.

За підрахунками видання, знищення такої незаконної споруди, як Кримський міст, може статися в разі “пекельного бомбардування” британськими ракетами Storm Shadow, українськими морськими дронами і західними винищувачами F-16.

Це все може остаточно знищити єдину сухопутну артерію, яка з’єднує український півострів із материковою росією.

The Sun пише, що українські військові чиновники мають на меті – у межах 100 наступних днів реалізувати план зі знищення Керченського мосту.

Брайан Кларк вважає, що атака по мосту може бути поєднана з ударом ракетами Storm Shadow і морськими дронами, які вибухнуть біля основи шляхопроводу.

За його оцінкою, для першого удару Україні знадобиться не менше 20-40 відповідних крилатих ракет. Після пошкодження верхньої частини моста мають бути завдані удари по основі незаконної конструкції.

Видання вказує, що для російського диктатора володимира путіна 18-кілометровий Керченський міст, який він назвав “дивом” після завершення будівництва, – це зримий символ його уявного тріумфу в “окупації” Криму 2014 року.

«Для України міст є метою номер один – гротескною демонстрацією 10 років російської окупації. Його знищення стало б важливим кроком до перемоги у війні на Чорному морі, відрізавши головний маршрут російських військових поставок і задушивши військову машину путіна», – пише таблоїд.

При цьому Брайан Кларк визнає, що Кримський міст – “міст у світі, який найактивніше захищають”.

За його оцінкою, результат від знищення Кримського мосту полягає для України у трьох площинах:

«Одна мета – символічна, інша – запобігти поповненню запасів Чорноморського флоту, а третя – відрізати її (росії, – Ред.) війська і витіснити їх з півострова», – наводить його слова видання.