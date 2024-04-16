Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Reuters: росії вдалося швидко відремонтувати деякі НПЗ, які зазнали ударів українських дронів

155

росії вдалося швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

Після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу "Танеко", не було жодних повідомлень про успішні атаки на російські великі нафтопереробні заводи. росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Це стосується Рязанського заводу, що належить "роснефти", який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

За підрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

Однак, в цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в росії, виведені з ладу через різні зупинки та технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).

НПЗ, Reuters
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 апреля 2024
Понедельник, 15 апреля 2024
Воскресенье, 14 апреля 2024
Суббота, 13 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023