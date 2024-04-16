Литвиненко: російська еліта одного дня може відвернутися від путіна

російська еліта одного дня може відвернутися від диктатора володимира путіна. Такий розвиток подій є цілком реалістичним.
Про це заявив новий секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв’ю виданню The Economist.
«У керівництві країни все ще досить багато раціональних людей. Вони почнуть думати і діяти, коли зрозуміють, що ціна перебування з путіним вища, ніж відхід від нього», – сказав він.
Водночас Литвиненко заявив, що першочерговим завданням України є одержання реальних гарантій безпеки.
За його словами, в ідеалі, це означає членство в НАТО або всеосяжну угоду про безпеку зі США на кшталт тих, що вона має з Філіппінами, Японією чи Південною Кореєю.
Він зауважив, що під час війни досягти цього буде нелегко, але двосторонні угоди про безпеку з Британією, Францією, Італією, Канадою та іншими країнами можна розглядати як сходинки до цієї мети.
«Протягом останніх 300 років росія була постійним викликом безпеці для цієї частини світу. Було б фантастично, якби ми змогли усунути цю загрозу хоча б на кілька поколінь», – зауважив секретар РНБО.
Як зазначає The Economist, не всі так добре знають росію, як Олександр Литвиненко. Новий секретар РНБО провів п’ять років у москві як курсант в елітній академії кдб. Як голова Служби зовнішньої розвідки України протягом двох років війни він займався підривом та отриманням інформації від своїх колишніх колег.
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