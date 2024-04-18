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Newsweek: Україна могла перетнути одну з "червоних ліній" путіна

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Україна могла перетнути одну з "червоних ліній" росії для потенційного використання ядерної зброї. Про це повідомив американський журнал Newsweek у середу, 17 квітня.

Вказано, що мова йде про атаку безпілотників на загоризонтну РЛС 29Б6 Контейнер, яка знаходиться біля міста Ковилкіно у Мордовії. Ця система входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

"Атаки безпілотників на російський радар, можливо, перетнули одну з червоних ліній Москви для потенційного використання ядерної зброї – "зрив дій у відповідь ядерних сил", згідно з формулюванням указу, підписаного президентом володимиром путіним у 2020 році", – пише видання.

Зазначається, що якщо дійсно постраждала радіолокаційна система Контейнер, то це може відповідати одній з "умов, що визначають можливість застосування російською федерацією ядерної зброї", як зазначено в указі президента рф.

Йдеться про "отримання достовірної інформації про пуски балістичних ракет по територіях російської федерації та (або) її союзників", а також "застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження на територіях російської федерації та (або) її союзників", уточнює видання.

Також цю атаку теоретично можна пов’язати з "впливом противника на критично важливі державні чи військові об’єкти рф, вихід з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил", а також "агресією проти рф із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозою саме існування держави".

Newsweek
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