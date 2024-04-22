Рятувальники розповіли, що робити якщо обстріл застав вас на вулиці

Ракетний чи артилерійський обстріл може початися раптово, коли ви біжите по вулиці у справах або прогулюєтеся з дитиною.
Що робити в такому випадку, розповіли рятувальники.
Запам'ятайте ці правила та бережіть себе під час застосування ракетно-бомбового і артилерійського озброєння.
Про початок обстрілу ви можете дізнатися почувши віддалені звуки пострілів, гуркіт та спалахи впуску ракет.
Якщо артилерійський обстріл застав вас на вулиці і ви почули свист снаряда (шурхіт), а через дві-три секунди - вибух, негайно лягайте на землю (канаву, яму), щільно притуліться до якогось виступу: бордюру, клумби, забору або якоїсь бетонній конструкції та накрийте голову руками.
Лягати необхідно для того, щоб знизити шанс влучення осколків. Снаряди та міни відриваються у верхньому шарі ґрунту, уламки після підриву летять на висоті 30-50 см над поверхнею землі.
Швидко і уважно озирниться довкола та знайдіть місце де можна заховатися надійніше.
Вибравши більш надійне укриття слід перебігати короткими кидками після чергового вибуху. Пам'ятайте - бігти будь куди, це не найкраща ідея під час вибуху.
Місця можливого схову:
Не підходять для переховування і укриття:
Використовувати підвали житлових будинків панельного типу як укриття неможливо через те, що у випадку руйнування будинок може просто "скластися", повністю блокуючи виходи з підвального приміщення.