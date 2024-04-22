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Рятувальники розповіли, що робити якщо обстріл застав вас на вулиці

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Ракетний чи артилерійський обстріл може початися раптово, коли ви біжите по вулиці у справах або прогулюєтеся з дитиною.

Що робити в такому випадку, розповіли рятувальники.

Запам'ятайте ці правила та бережіть себе під час застосування ракетно-бомбового і артилерійського озброєння.

Про початок обстрілу ви можете дізнатися почувши віддалені звуки пострілів, гуркіт та спалахи впуску ракет.

Якщо артилерійський обстріл застав вас на вулиці і ви почули свист снаряда (шурхіт), а через дві-три секунди - вибух, негайно лягайте на землю (канаву, яму), щільно притуліться до якогось виступу: бордюру, клумби, забору або якоїсь бетонній конструкції та накрийте голову руками.

Лягати необхідно для того, щоб знизити шанс влучення осколків. Снаряди та міни відриваються у верхньому шарі ґрунту, уламки після підриву летять на висоті 30-50 см над поверхнею землі.

Швидко і уважно озирниться довкола та знайдіть місце де можна заховатися надійніше.

Вибравши більш надійне укриття слід перебігати короткими кидками після чергового вибуху. Пам'ятайте - бігти будь куди, це не найкраща ідея під час вибуху.

Місця можливого схову:

  • спеціально обладнані бомбосховища;
  • підземні переходи;
  • метро;
  • будь-яка канава, траншея чи яма;
  • широка труба водостоку (максимум на 3-4 метри);
  • вздовж широкого бордюру чи паркану
  • дуже великий підвал під капітальними будинками старої забудови;
  • оглядова яма відкритого гаража чи СТО;
  • каналізаційні люки поруч із вашим будинком, однак, щоб це була саме каналізація чи водопостачання і в жодному разі не газова магістраль.
  • якщо в полі зору нема укриття, куди можна перебігти швидким кидком, просто ляжте на землю і лежіть, закривши голову руками.

Не підходять для переховування і укриття:

  • місця, де розміщена будь яка техніка яка може мати у собі легкозаймисте паливо та/або створювати велику кількість уламків;
  • стіни офісів, магазинів та кафе - під час вибуху там утворюється дуже багато гострих скалок скла, що падаючи зверху розрізають людське тіло як гільйотина;
  • серед горючих дерев'яних, пластикових, металевих тощо матеріалів (склади тари, штабелі, контейнери, будматеріали), ви можете опинитися в епіцентрі пожежі;
  • водні об'єкти (фонтани, ставки, річки) - вибух створює сильний гідроудар що призводить до закритих травм і контузій.

Використовувати підвали житлових будинків панельного типу як укриття неможливо через те, що у випадку руйнування будинок може просто "скластися", повністю блокуючи виходи з підвального приміщення.

рятувальники, обстріл
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