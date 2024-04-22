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Данія: Ми передамо Україні винищувачі F-16, як і домовлялися, цього літа

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Данія передасть Україні винищувачі F-16 цього літа. Про це заявив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен в інтерв'ю "Ми - Україна".

Міккельсен наголосив, що Данія виконає усі свої зобов'язання щодо поставок літаків до України. За його словами, ці винищувачі зміцнять обороноздатність держави.

"Не хвилюйтесь. Літаки для України - вони точно будуть. F-16 будуть доставлені в Україну, як і домовлялися... Я можу процитувати нашу прем’єрку. Вона була у Львові у лютому, і про це йшлося не пресконференції. Вона сказала, що вони будуть доставлені влітку. Цього літа", - підкреслив посол Данії.

Проте наразі не йдеться про кількість винищувачів, оскільки їхня передача передбачає навчання і наземного екіпажу, передачу обладнання. Міккельсен пояснив, що поставки F-16 є цілими пакетами допомоги.

F-16, Данія
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