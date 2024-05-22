Кулеба закликає Європу допомагати Україні у збиванні російських ракет

Україна закликає європейських партнерів допомагати у збиванні ракет росії над своєю територією. Якщо ж союзники вбачають у цьому ризик ескалації війни, є альтернатива.
Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з його колегою з Німеччини Анналеною Бербок.
«Ми просимо партнерів розглянути можливість перехоплювати ракети, не літаки, а шматки заліза. Є альтернатива – просто надайте всі необхідні нам засоби. Ми тоді самі перехоплюватимемо ракети», – пояснив дипломат.
За словами Кулеби, деякі партнери вагаються, коли йдеться про збивання ракет, оскільки вважають це можливою провокацією до нової ескалації.
Глава МЗС зазначив, що подібна позиція – маніпуляція, адже ніхто, крім самої росії, ескалацію не провокує.
Проте Захід може збільшити постачання технічних засобів, щоб Україна могла сама перехоплювати боєголовки окупантів. Йдеться про системи ППО та бойові літаки.
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