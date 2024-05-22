Міненерго здійснює розрахунки нового тарифу на електроенергію для населення

Міністерство енергетики здійснює розрахунки нового можливого тарифу на електроенергію для населення. Обіцяють, що він буде «посильним».
Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра Микола Колісник.
«На сьогодні до кінця місяця діє існуючий тариф. Дійсно здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються насамперед на тому, що населення має бути в змозі оплачувати – щоб ці тарифи були посильними. І по-друге, ці тарифи мають сприяти підготовці до опалювального сезону, проведенню ремонтної кампанії», – сказав Колісник.
Він додав, що зараз проводять розрахунок і остаточного рішення щодо ціни на електроенергію немає. «Рішення впевнене буде збалансованим, щоб це було посильним для населення», – зазначив заступник міністра.
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