Висоцька: Понад 3000 ув’язнених долучились до мобілізації

Вже понад 3000 ув’язнених вже подали заяви на умовно-дострокове звільнення, щоб долучитись до війська відповідно до правил мобілізації окремих категорій ув’язнених.

Про це в етері національного телемарафону повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона вказала на те, що понад 3000 ув’язнених вже виявили своє бажання долучитись до війська – вони подали заяви про мобілізацію до ЗСУ:

"Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися…".

Висоцька зауважила на тому, що в Мін’юсті розуміли – охочі будуть, проте закон певним чином обмежить ту чи іншу категорію: "... закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт".

Крім того, мова йде також про роботу ВЛК, що визначатиме, чи можна ув’язненого мобілізувати:

"Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби - ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті".

З огляду на це вона вказує, що цифра в 20 тисяч – "це дуже теоретичний потенціал". Більш реалістичною виглядає показник в 4-5 тисяч, головне, тут важливу роль відіграє саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із ЗСУ, щоб отримати умовно-дострокове звільнення.

"Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - наголосила заступниця міністра.

"Тому коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, це лише попередні дані. Все покаже практика, – коментує вона, додаючи, що робота з наданими заявами вже ведеться: – … Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду".

Однак, попри щиру вмотивованість деяких ув’язнених, Висоцька наголосила на пересторогах на той випадок, коли хтось хоче скористатись умовно-достроковим звільненням та просто вийти на свободу – закон передбачає певну відповідальність:

"Потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок такий. І відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хочуть спекулювати на цій темі, такі люди можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі".