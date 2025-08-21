НБУ: У 2025 році українці стали частіше використовувати платіжні картки

Використання платіжних карток українцями продовжує стрімко зростати, свідчать дані за перше півріччя цього року. Загалом українські банки зафіксували 4,6 млрд операцій (безготівкових і зняття готівки) на суму 3,4 трлн грн.
Про це повідомив Національний банк.
При цьому безготівкові операції становили 4,38 млрд транзакцій на загальну суму 2,22 трлн грн. Це на 12,6% за кількістю та 11,2% за сумою більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій склала:
Кількість емітованих платіжних карток у країні досягла 140,2 млн штук, що на 6% більше, ніж на початку року.
В НБУ додали, що окремо зростає популярність токенізованих карток: їхня кількість збільшилася на 8% — до 17,8 млн штук. Сьогодні майже кожна третя активна картка (30,6%) є токенізованою.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023