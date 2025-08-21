Войти

НБУ: У 2025 році українці стали частіше використовувати платіжні картки

НБУ: У 2025 році українці стали частіше використовувати платіжні картки

Використання платіжних карток українцями продовжує стрімко зростати, свідчать дані за перше півріччя цього року. Загалом українські банки зафіксували 4,6 млрд операцій (безготівкових і зняття готівки) на суму 3,4 трлн грн.

Про це повідомив Національний банк.

При цьому безготівкові операції становили 4,38 млрд транзакцій на загальну суму 2,22 трлн грн. Це на 12,6% за кількістю та 11,2% за сумою більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій склала:

  • 65,3% за сумою (торік — 64,5%),
  • 95,3% за кількістю (торік — 94,6%).

Кількість емітованих платіжних карток у країні досягла 140,2 млн штук, що на 6% більше, ніж на початку року.

В НБУ додали, що окремо зростає популярність токенізованих карток: їхня кількість збільшилася на 8% — до 17,8 млн штук. Сьогодні майже кожна третя активна картка (30,6%) є токенізованою.

