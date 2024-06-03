Адвокат пояснила, чи всім для отримання бронювання зараз потрібно проходити ВЛК

Працівники критичних підприємств та деяких інших структур, робота яких важлива під час війни, підлягають бронюванню. Забронювати можуть не більше 50% військовозобов'язаних співробітників. Сама бронь надається на 6 місяців, далі її потрібно переглядати.

Чи всім для отримання бронювання зараз потрібно проходити ВЛК, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Для отримання броні за новими мобілізаційними правилами військово-лікарську комісію потрібно проходити всім. Особливо це стосується тих, хто оформлює бронювання вперше, каже Катерина Аніщенко.

"Проходження ВЛК – це обов'язкова процедура в будь-якому випадку. Для подачі на бронь також потрібен військово-обліковий документ, а його можна отримати шляхом проходження військово-лікарської комісії. Без цього документа ви не можете подати особу на бронювання. Тобто, по суті, зараз логіка зводиться до того, щоб з'являтися в ТЦК і оновлювати свої військово-облікові документи. Так само проходити ВЛК необхідно, якщо є підстави для відстрочки. Наприклад, інвалідність у дружини або опіка над дітьми", – пояснює адвокат.

Вона знає про випадки, коли люди проходили ВЛК для отримання бронювання, але при цьому за правилами людині, яка пройшла ВЛК, вручали повістку. Хоча людина навіть не дійшла до процедури оформлення бронювання, цей шлях теж вважається законним.

"Загалом оскаржити це неможливо, бо в теоретичному розумінні з урахуванням діючих нині законів, до ТЦК прийшла особа військовозобов'язаного віку, пройшла ВЛК, і за висновком комісії є здоровою та придатною до служби. Якщо підстав для відстрочки немає, то таку людину можуть моблізувати. Виходить свого роду замкнене коло. І залежить багато чого від того, як себе буде поводити співробітник військкомату", – зауважує Катерина Аніщенко.