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Washington Post: Командири ЗСУ вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах

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У той час як Україна готується мобілізувати чоловіків на тлі посилення російських атак, командири на фронті очікують, що більшість нових солдатів прибудуть з поганою підготовкою.

Командування "вже давно" нарікає на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Про це написало видання Washington Post після спілкування з українськими військовими.

Звідки б не прибували нові солдати - з інших позицій, з в'язниць або нещодавно мобілізовані - українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їм часто доводиться тижнями навчати їх базових навичок, наприклад, стрільбі.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати й зібрати зброю", - сказав 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади, який погодився назвати свій позивний "Шмідт".

"Шмідт" розповів, що перший тиждень він провів з солдатами, переведеними з тилових частин, просто переконуючись, що кожен з них вистрілює щонайменше одну коробку набоїв - близько 1500 пострілів - щодня, перш ніж перейти до виконання більш складних завдань.

За кілька тижнів ці солдати можуть опинитися в боях біля міста Часів Яр, де російські війська просуваються вперед, пише ЗМІ.

"Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку. Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати", - сказав "Шмідт".

Видання зазначає, що в умовах, коли київські сили критично недоукомплектовані і втрачають позиції, нездатність забезпечити належну базову підготовку солдатів підкреслює жахливу ситуацію, в якій опинився Київ більш ніж через два роки після вторгнення Москви.

За словами солдатів, росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля.

Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення, враховуючи, що деякі підрозділи вже місяцями перебувають без підкріплення.

Але, пише WP з посиланням на них, багато з цих передислокованих військовослужбовців є погано підготовленими, попри те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення понад два роки тому, хоча і далеко від поля бою.

Ще близько місяця тому український солдат з позивним "Вал" стояв на варті на мосту на півдні Одеської області, і цю роботу він виконував протягом двох років з часу вторгнення росії. 30 квітня він отримав повідомлення, що його переводять на бойове чергування.

За 24 години його зарахували до 93-ї бригади і наказали вирушати на схід Донецької області. Він навіть не встиг зібрати свої речі - частину мали відправити пізніше.

"Це страшно. Ніхто не був по-справжньому готовий", - каже 31-річний чоловік.

Офіцер, який провів понад рік, навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах немає гранат та гранатометних пострілів, оскільки їх економлять для поля бою.

Один з сержантів на умовах анонімності розповів, що представники деяких бригад змушені ночувати біля навчальних центрів, щоб відібрати собі найкращих та найвмотивованіших бійців. А інші, додає він, змушені обирати "з кривих, кульгавих та хворих".

ЗСУ, новобранці
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