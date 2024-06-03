Кабмін: Аграрії можуть отримати компенсацію за проведення робіт з реконструкції, модернізації або будівництва меліоративних систем

Кабінет Міністрів схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів (ОВК).
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що відповідна постанова № 628 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, та організаціям водокористувачів» прийнята на засіданні Уряду.
Згідно з постановою, сільгосптоваровиробники, які використовують меліоровані землі, можуть отримати до 50 відсотків компенсації вартості витрат за проведення робіт з реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем.
ОВК можуть отримати до 50 відсотків компенсації за відновлення насосних станцій.
Розмір допомоги для сільгоспвиробників складатиме не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.
Бюджетна дотація надається за проведення робіт та прийняті в експлуатацію меліоративні системи за період з 1 листопада 2023 року до 31 жовтня 2024 року.
Заявку на отримання бюджетних коштів та документи до неї сільгосптоваровиробники подають через Державний аграрний реєстр.
Про початок подання заявок на отримання підтримки буде повідомлено додатково на сайті Мінагрополітики.
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