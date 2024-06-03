Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

The Economist: У росії в Криму чимало всього, що потребує захисту, тож це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на путіна

127

Отримання балістичних ракет ATACMS з дальністю польоту 300 км означає, що Україна тепер може вразити будь-яку ціль в окупованому росією Криму, причому – смертельно.

Про це пише газета The Economist, зазначаючи, що півострів стає небезпечною пасткою для кремлівських військ.

Видання пише, що президент США Джо Байден під тиском європейських союзників 30 травня послабив обмеження на використання американської зброї проти військових цілей на території рф.

Тепер українцям буде дозволено використовувати деякі американські засоби для ураження російських сил по той бік кордону, які атакують або готуються до атаки на Харків. Водночас, неясно, чи поширюватиметься дозвіл на російські бомбардувальники.

Однак Байден досі не скасував свою заборону на ураження цілей в інших частинах росії. За словами Бена Годжеса, колишнього командувача американськими військами в Європі та старшого радника НАТО з питань логістики, українці “систематично працюють над тим, щоб зробити Україну непридатною для проживання російських військ”.

путін інвестував величезні суми у військову інфраструктуру в Криму, та зараз вона під загрозою, пише The Economist. Газета наводить слова британського стратега Лоуренса Фрідмана, який каже, що Крим є слабким місцем для росії. Там у неї чимало всього, що потребує захисту, тож “це найкращий спосіб для України чинити реальний тиск на путіна, щоб домогтися поступок у майбутньому”.

З думкою Фрідмана погоджується і колишній радник міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, вказуючи, що Крим є найбільш життєво важливим активом Росії, та водночас він є дуже вразливим.

«Україна намагається зробити так, щоб Крим став для путіна пасивом, а не активом. Мета полягає в тому, щоб ізолювати його і, таким чином, відтіснити російські повітряні і морські сили від Півдня України і задушити його як логістичний центр», – йдеться у матеріалі.

Видання відзначає успіхи українських військових, які використовували британські ракети Storm Shadow таі французькі SCALP для спецоперацій в Криму. Також згадувалися й українські розробки – саморобні морські безпілотники, які уражають навіть кораблі.

Зазначається, що українські безпілотники й ракети, імовірно, вивели з ладу до половини “колись грізного Чорноморського флоту”. А майже весь флот, що залишився, передислокували з окупованого Севастополя до порту Новоросійська.

Але зараз Україна використовує комбінацію ATACMS і все досконаліших безпілотників, щоб систематично погіршувати російську ППО в Криму. Під обстрілами опиняються аеродроми, на яких базуються літаки, що обстрілюють Україну.

Лоуренс вважає, що зосередженість на підриві російської ППО може також бути частиною підготувань до прибуття перших партій винищувачів F-16 з Європи. Ланге вважає, що російським військам “ніде сховатися”. З появою ракет ATACMS і вдосконаленням українських власних дронів кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні їхньої дії, зокрема й літаки, конвої та обладнання, що перевозять автомобільним або залізничним транспортом.

Крим, ATACMS
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 3 июня 2024
Воскресенье, 2 июня 2024
Суббота, 1 июня 2024
Пятница, 31 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023