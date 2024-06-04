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НБУ: Індекс очікувань ділової активності знизився на 5 пунктів

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У травні бізнес погіршив оцінки своєї діяльності після двох місяців позитивних настроїв, свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА). ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

На настрої підприємств усіх секторів вплинули посилення інтенсивності бойових дій, дефіцит електроенергії, зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики, слабкий інвестиційний попит, погіршення курсових очікувань, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

Представники промисловості погіршили оцінки майбутніх результатів своєї діяльності через високі безпекові ризики, зростання витрат виробництва та брак електроенергії – у травні секторальний індекс склав 48.8 порівняно з 51.7 у квітні. Вони менш оптимістично оцінювали перспективи обсягів виробленої продукції та нових замовлень, при цьому очікуючи скорочення експортних замовлень. Погіршилися прогнози щодо залишків готової продукції та обсягів незавершеного виробництва.

Торгові підприємства також знизили очікування, індекс сектору склав 47.7 проти 51.8 у квітні, через здорожчання імпортованих товарів, високі витрати на паливо та слабкий попит. Компанії прогнозували істотне скорочення товарообороту, менші закупівлі товарів для продажу та відновлення негативної динаміки товарних запасів. Посилилися побоювання щодо зниження торгової маржі.

Представники будівельної галузі песимістично оцінили майбутні економічні результати незважаючи на сприятливі погодні умови та стабільний внутрішній попит: індекс у травні впав до 49.8 з 53.4 у квітні. Будівельники зменшили очікування зростання обсягів будівництва та нових замовлень. Водночас прогнозували стабільні закупівлі сировини й матеріалів. На тлі погіршення оцінок доступності підрядників очікувалося суттєво менше зростання закупівель їхніх послуг за високими цінами.

Підприємства сфери послуг найбільш стримано оцінили майбутні результати та погіршили економічні очікування через дефіцит кваліфікованих кадрів, зростання логістичних витрат і слабкий попит. Їхній секторальний індекс знизився до 47.2 у травні з 53.1 у квітні. Респонденти значно послабили, проте зберегли позитивні оцінки щодо обсягів наданих послуг. Водночас вони були налаштовані негативно стосовно обсягів нових замовлень та послуг, які перебувають у процесі виконання.

Згідно із звітом НБУ, на тлі очікуваного зберігання високих темпів зростання закупівельних цін, більшість респондентів прогнозували уповільнення підвищення цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Зазначається, що ситуація на ринку праці також залишається складною. Як і раніше, лише представники будівельної галузі очікували незначного збільшення чисельності працівників. Через посилення мобілізації керівники інших секторів погіршили оцінки та прогнозують подальше скорочення персоналу, що ще більше погіршить стан бізнесу.

НБУ, ІОДА
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