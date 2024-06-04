Митна служба: Польські фермери знову починають блокувати кордон з Україною

З ранку вівторка до другої половини четверга польські фермери планують блокування руху вантажних автомобілів у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", повідомляє Державна митна служба України.

"З 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Отже, очікується повне зупинення руху вантажних автомобілів на виїзд з України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що в напрямку на в'їзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше ніж 24 вантажівки на добу: два запуски по 12 авто, а також до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.