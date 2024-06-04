Нетаньяху публічно відреагував на пропозицію Білого дому щодо припинення війни в Газі

Ізраїль готовий призупинити війну проти бойовиків ХАМАС на короткий проміжок часу. Водночас Єрусалим не розглядає варіант повного завершення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пише i24, передає УНН.
Нетаньху вперше публічно відреагував на пропозицію Білого дому щодо припинення війни в Газі і допустив тимчасове перемир'я.
"Байден не згадав важливу деталь — що на другому етапі Ізраїль не погоджувався закінчити війну, а лише "обговорити" її закінчення. Що значить обговорювати? Ми обговорюємо лише на наших умовах", - підкреслив посадовець.
Нетаньяху наголосив, що його країна готова обговорювати умови закінчення війни з ХАМАС. При цьому, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не виконає всі свої цілі.
"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", - пояснює прем'єр Ізраїлю.
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