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ТЦК та СП: Згідно з законодавством України, є низка підстав для отримання відстрочки від мобілізації

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Згідно з законодавством України, є низка підстав для отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних громадян. Її надають на 6 місяців, але за наявності відповідних причин її можна продовжити.

Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

Військовозобов’язаний (крім заброньованих за органами влади) особисто подає на ім'я голови комісії у заяву за формою, що затверджена Постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560. До заяви додаються документи (або їх копії), що підтверджують право на відстрочку. На веб-сторінці Постанови є вичерпний перелік документів, які потрібно додати у тому чи іншому випадку - бронювання, опікунство, здобування освіти тощо.

Комісія вивчає отримані заяву та документи, за потреби готує запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Які строки розгляду документів?

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Про прийняте рішення заявнику повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

Що може відповісти комісія?

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови, потім особа направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

У разі втрати (зміни) підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення рішення. Рішення про відмову можна оскаржити в суді.

відстрочка, ТЦК та СП
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