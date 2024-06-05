МО України: Військовослужбовцям передбачено шість видів додаткових виплат

Наразі для українських військовослужбовців існує шість видів додаткової винагороди.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв’ю Укрінформу.

Перший вид – виплата додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць. Її отримують захисники, які беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки й оборони, перебуваючи безпосередньо в районах зіткнень, зокрема на тимчасово окупованій території.

Така виплата зберігається і для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм та контузій.

Другий – винагорода у розмірі 50 000 гривень. Вона виплачується тим військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління ОСУВ.

При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління частинами та підрозділами, що ведуть дії на лінії бойового зіткнення.

Третій – 30 тисяч гривень. Ця винагорода виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами.

Це стосується:

військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ;

військових, що виконують завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

військових, пов’язаних з всебічним забезпеченням діючих угруповань військ Сил оборони безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Калмикова зазначила, що додаткова винагорода виплачується в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань. Тобто якщо боєць пробув десять днів на нулі, то він отримає третину від 100 тисяч.

Четвертий вид винагороди ввели нещодавно – це 70 тисяч гривень для тих, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також ці виплати отримують бійці, які виконують завдання на окупованих територіях або території РФ.

Водночас сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань.

П’ятий вид – від 15 тис. грн до 30 тис. грн отримують інструктори у навчальних військових частинах.

Шостий вид – 2350 грн – мають курсанти військових вишів.