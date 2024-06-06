Шмигаль: ЄБРР надасть 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України

Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) надасть 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.
Відповідний меморандум у середу, 5 червня, підписали в Києві президентка банку Оділь Рено-Бассо і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне й безперебійне електропостачання на всю територію України. Дякую партнерам та особисто Оділь Рено-Бассо за внесок у нашу стійкість", – зазначив Шмигаль.
За його словами, кошти спрямують державним енергетичним компаніям на відновлення генерувальних потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.
Зміцнення енергетики після російських терористичних ударів Шмигаль назвав ключовим пріоритетом уряду. За словами Шмигаля, наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому українцям доведеться економити електроенергію роками.
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