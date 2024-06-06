ДСНС: До пошуків і знешкодження малогабаритних вибухонебезпечних предметів залучаються роботизовані комплекси

Сапери ДСНС продовжують очищувати територію України від забруднення вибухонебезпечними предметами. Для роботи спеціалісти використовують спеціальні піротехнічні машини та роботизовані комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.

Рятувальники зазначають, що до пошуків і знешкодження малогабаритних вибухонебезпечних предметів залучаються роботизовані комплекси, зокрема Vanguard–S.

У ДСНС розповіли, що вивозити небезпечні матеріали до місць знищення після цього саперам допомагають піротехнічні машини легкого типу (ПМ-Л - ред.).

Як зауважують сапери, загарбники під час окупації вдавались до масового екоциду. Зокрема, вони забруднювали місцеві води гранатами, які пізніше знешкоджували українські спеціалісти.