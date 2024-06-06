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ДСНС: До пошуків і знешкодження малогабаритних вибухонебезпечних предметів залучаються роботизовані комплекси

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Сапери ДСНС продовжують очищувати територію України від забруднення вибухонебезпечними предметами. Для роботи спеціалісти використовують спеціальні піротехнічні машини та роботизовані комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.

Рятувальники зазначають, що до пошуків і знешкодження малогабаритних вибухонебезпечних предметів залучаються роботизовані комплекси, зокрема Vanguard–S.

У ДСНС розповіли, що вивозити небезпечні матеріали до місць знищення після цього саперам допомагають піротехнічні машини легкого типу (ПМ-Л - ред.).

Як зауважують сапери, загарбники під час окупації вдавались до масового екоциду. Зокрема, вони забруднювали місцеві води гранатами, які пізніше знешкоджували українські спеціалісти.

ДСНС, розмінування
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