Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Укргідроенерго підготувало проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської ГЕС

139

Компанія "Укргідроенерго" підготувала проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це сказав гендиректор компанії Ігор Сирота в ефірі єдиного телемарафону.

"Після підриву було рішення Ставки й уряду, що потрібне проєктне рішення для відновлення станції і хоча б тимчасового з'єднання правого і лівого берега для того, щоб зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, готові для реалізації", – сказав він.

Водночас, за його словами, роботи будуть можливі не раніше, ніж буде деокупована ця територія.

Сирота за останній рік не поміняв свою думку – він вважає, що водосховище потрібно відновити.

"Каховське водосховище для енергетиків потрібне в третю-четверту чергу, не в першу. В першу це потрібно тому, що ми втратили 35% запасів прісної води України, це було найбільше водосховище в Європі. Ми втратили воду для чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська і Миколаївська. І плюс Крим. Ми втратили судноплавство. Ми втратили можливість закачувати воду в ставки охолодження ЗАЕС", – сказав очільник "Укргідроенерго".

Укргідроенерго, Сирота
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 6 июня 2024
Среда, 5 июня 2024
Вторник, 4 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023