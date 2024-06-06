Укргідроенерго підготувало проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської ГЕС

Компанія "Укргідроенерго" підготувала проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної росіянами Каховської гідроелектростанції.
Про це сказав гендиректор компанії Ігор Сирота в ефірі єдиного телемарафону.
"Після підриву було рішення Ставки й уряду, що потрібне проєктне рішення для відновлення станції і хоча б тимчасового з'єднання правого і лівого берега для того, щоб зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти тимчасових гідроспоруд уже є, готові для реалізації", – сказав він.
Водночас, за його словами, роботи будуть можливі не раніше, ніж буде деокупована ця територія.
Сирота за останній рік не поміняв свою думку – він вважає, що водосховище потрібно відновити.
"Каховське водосховище для енергетиків потрібне в третю-четверту чергу, не в першу. В першу це потрібно тому, що ми втратили 35% запасів прісної води України, це було найбільше водосховище в Європі. Ми втратили воду для чотирьох областей: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська і Миколаївська. І плюс Крим. Ми втратили судноплавство. Ми втратили можливість закачувати воду в ставки охолодження ЗАЕС", – сказав очільник "Укргідроенерго".
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