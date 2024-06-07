В Україні можуть звільнити військовослужбовців та членів їх сімей від військово-транспортного обов’язку

У парламенті зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого хочуть звільнити військовослужбовців та членів їх сімей від військово-транспортного обов’язку.

Картку законопроекту розміщено на порталі "Рада".

Відповідно до законопроекту, від військово-транспортного обов’язку хочуть звільнити:

військовослужбовців, їхніх неповнолітніх дітей,

дружину або чоловіка військовослужбовця;

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць.

Як ми розповідали, новий закон про мобілізацію містить норму щодо можливості передачі на потреби Збройних сил деяких транспортних засобів. Йдеться про або тимчасове, або безповоротне вилучення авто, проте з компенсацією його вартості.