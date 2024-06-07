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Журналісти склали список американців, які вважають, що Україні не потрібно надавати військову допомогу

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У США щонайменше 392 особи та 77 організацій активно виступають проти надання військової допомоги Україні.

Список політиків, медійників, аналітиків, експертів та організацій склало видання Texty.org.ua. Це далеко не вичерпний перелік усіх публічних осіб, які вважають, що Україні не потрібно надавати військову допомогу.

Як йдеться у дослідженні, більше половини фігурантів цього списку належать до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії.

Приблизно кожен восьмий фігурант цієї бази є представником руху лівих сил. Це переважно антивоєнні активісти та партії лівого спрямування.

Інші противники допомоги Україні не асоціюють себе з певними ідеологічними платформами. В основному це представники медіа та аналітичних центрів, які виступають проти втручання США у справи інших країн.

При цьому більшість фігурантів списку не мають прямих доведених зв'язків з російським урядом або пропагандистами. Але їхні аргументи збігаються із тезами російської пропаганди.

Серед особистостей та організацій, які гуртують навколо себе активних противників підтримки України, звичайно, є колишній президент США та кандидат на цих виборах Дональд Трамп.

Ще одним центром впливу є американський телеведучий та політичний оглядач ультраконсервативних поглядів Такер Карлсон. Він активний трампіст і просуває російську пропаганду щодо України. На початку року Карлсон взяв інтерв'ю у володимира путіна.

Згуртовує довкола себе противників допомоги Україні ліва правозахисна група Codepink. Вона була заснована в 2001 році для протистояння війні в Іраку, фінансування отримує від грантових організацій, пов'язаних із Комуністичною партією Китаю. Група засуджує дії росії, але причину війни бачить у розширенні НАТО і вважає Україну також винною.

Транслює антиукраїнські наративи на міжнародну аудиторію державне російське медіа Russia Today. Хоча RT America закрили, а YouTube-канал RT заблокували, телеканал канал «переїхав» на відеохостингову платформу Rumble, яка має репутацію «прихистку» для консерваторів та прихильників теорій змови. І на RT досі працює багато американських журналістів.

Підтримують невтручання США у політику інших країн консервативні аналітичні центри, серед них найбільшими та найвпливовішими є Інститут відповідального державного управління Квінсі (Quincy Institute for Responsible Statecraft) та Фонд «Спадщина» (Heritage Foundation).

Групує довкола себе противників допомоги Україні американський ультраправий сайт Infowars, що спеціалізується на поширенні фейкових новин та конспірологічних теорій.

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