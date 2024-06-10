Марчак: Треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виході на пенсію

Підвищувати пенсійний вік для всіх громадян України до 65 років буде несправедливо. Водночас правила виходу на пенсію мають бути рівними для всіх.

Так звернення до українців працювати довше прокоментувала заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак. Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

За її словами, нині значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 чи навіть у 55 років.

"Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), - це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших", - сказала Марчак.

Вона також додала, що в будь-якому разі треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виході на пенсію.

"Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% - якщо відстрочка більш ніж на 5 років). Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться від 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)", - сказала Марчак.

Окрім того, це просто зараз збільшуватиме обсяг єдиного внеску, який сплачується особами, що працюють, до Пенсійного фонду. Завдяки цьому ПФУ зможе платити вищі пенсії нинішнім пенсіонерам.

"Сьогодні сплачуються пенсії для 10,5 млн пенсіонерам. Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків", - додала заступниця міністра.