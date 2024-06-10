Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Марчак: Треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виході на пенсію

116

Підвищувати пенсійний вік для всіх громадян України до 65 років буде несправедливо. Водночас правила виходу на пенсію мають бути рівними для всіх.

Так звернення до українців працювати довше прокоментувала заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак. Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

За її словами, нині значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 чи навіть у 55 років.

"Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), - це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших", - сказала Марчак.

Вона також додала, що в будь-якому разі треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виході на пенсію.

"Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% - якщо відстрочка більш ніж на 5 років). Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться від 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)", - сказала Марчак.

Окрім того, це просто зараз збільшуватиме обсяг єдиного внеску, який сплачується особами, що працюють, до Пенсійного фонду. Завдяки цьому ПФУ зможе платити вищі пенсії нинішнім пенсіонерам.

"Сьогодні сплачуються пенсії для 10,5 млн пенсіонерам. Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків", - додала заступниця міністра.

Марчак, пенсія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 10 июня 2024
Воскресенье, 9 июня 2024
Суббота, 8 июня 2024
Пятница, 7 июня 2024
Четверг, 6 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023