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Reuters: G7 наступного тижня можуть надіслати жорстке попередження китайським банкам через співпрацю з рф

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Посадовці США очікують, що Група семи (G7) наступного тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати росії ухилятися від західних санкцій.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Очікують, що лідери G7, які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, зосередяться на загрозі китайсько-російської торгівлі для війни в Україні, і на тому, що з цим робити.

За словами американського посадовця та іншого обізнаного співрозмовника, результатом цих розмов, ймовірно, стануть публічні заяви з цього питання щодо китайських банків.

Очікують, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 – Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – не вживатимуть жодних негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту.

За словами одного з учасників саміту, основна увага буде зосереджена на менших установах, а не на найбільших китайських банках.

Переговори про точний формат і зміст попередження ще тривають. Про плани обговорити цю тему на саміті G7 раніше не повідомляли.

Вашингтон і його партнери готові застосувати санкції та жорсткіший експортний контроль, щоб зменшити здатність росії обходити західні санкції, включно з вторинними санкціями, які можуть бути застосовані проти банків та інших фінансових установ.

G7
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