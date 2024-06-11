Веніславський: Не думаю, що в короткостроковій перспективі питання економічного бронювання буде вирішено

Урядовці розглядають законопроєкт, за яким стане можливим економічне бронювання військовозобов'язаних громадян України.

Як пише Апостроф, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна член комітету ВР з питань нац. безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

"Під час години запитань до уряду 7 червня, це було одним із питань від народних депутатів. На нього відповідав і міністр економіки, і міністр фінансів, і заступник міністра економіки, і прем'єр-міністр України", - каже Веніславський.

Питання економічного бронювання вивчається в уряді. Хоча розроблених алгоритмів, які дозволяють говорити, що це буде реалізовано, поки немає.

"Це дуже сенситивне питання, воно має дуже багато наслідків з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. Тому я не думаю, що в дуже короткостроковій перспективі це питання буде вирішено", - ділиться думкою нардеп.

На думку депутата, цей законопроєкт може не відповідати Конституції України, оскільки порушується принцип рівноправності громадян.

Народні депутати Комітету економічного розвитку заявили, що цей законопроєкт необхідний, тому що українська економіка потребує підтримки.

"Запровадивши економічне бронювання, ми дамо стимул для розвитку економіки, що, в свою чергу, буде забезпечувати надходження податків, за які ми будемо закуповувати зброю, виплачувати заробітну плату та грошове забезпечення наших військових", - каже нардеп.