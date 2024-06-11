Стало відомо, в якому випадку військовозобов’язаних не мають штрафувати за неоновлення даних

Новий закон передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає, повідомляє видання «Судово-юридична газета».

Військовозобов’язані за певних умов можуть не підлягати відповідальності за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУпАП та за порушення законодавства про мобілізацію за статтею 210-1 КУпАП. Відповідні умови передбачає новий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію №3696-IX (законопроект 10379 про заочні штрафи), який набув чинності 19 травня.

Так, законодавець вказав у цьому законі, що положення статей 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Тобто, у випадку, якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за порушення правил військового обліку чи закону про мобілізацію не настає.

Таким чином, вочевидь, за задумом авторів, реалізується принцип «мають бігати папірці, а не люди».

Наприклад, раніше «Судово-юридична газета» описувала кейс, коли чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк. Відповідно, він отримав штраф від ТЦК. Як наголосив Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 27 березня 2024 року по справі №703/4938/23 надання відстрочки у зв’язку із здобуттями вищої освіти не виключає особу з категорії військовозобов'язаних, не припиняє її перебування на військовому обліку. Отже, наявність у позивача права на таку відстрочку не звільняє його від виконання обов'язків, передбачених Законом «Про військовий обов'язок і військову службу» і статтею 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Втім, за задумом закону №3696-IX, якщо дані про навчання чоловіка є в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» (надійшли в автоматизованому порядку від МОН, як це має бути відповідно до закону 10062 про цифровізацію військового обліку), то оштрафувати за те, що він не повідомив ТЦК про набуття ним статусу студента його вже не зможуть.

Отже, в теорії чоловіка не мають штрафувати за неповідомлення про те, що він, до прикладу, став студентом, якщо такі дані можна отримати з бази Міносвіти.

Однак законодавець не уточнив, яким чином ТЦК, виносячи постанову про штраф, повинно зрозуміти і врахувати, має чи не має Міноборони можливість отримати персональні дані військовозобов’язаних шляхом електронної взаємодії.

Тому як буде реалізовуватися ця норма про звільнення від відповідальності на практиці – під питанням.