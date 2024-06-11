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Райдер: Допомога США дозволила ЗСУ забезпечити міцне утримання лінії оборони

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Допомога Сполучених Штатів дозволила Збройним силам України сповільнити наступ російських військ у Харківській області. А також забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер, повідомляє сайт Пентагону.

"росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав він.

Речник констатував два головних досягнення: по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ.

Райдер також додав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі детально обговорять ці питання.

Пентагон, Райдер
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