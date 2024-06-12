Експерт розповів, що буде з цінами на АЗС після підвищення акцизу

Ціни на паливо в Україні можуть зрости, однак це не матиме суттєвого впливу на ринок, заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн під час брифінгу.

"Це підвищення акцизів на бензин становить 1,5 грн за літр, дизпального - 2 грн за літр. Якщо перекласти це на поточні ціни, то підвищення є незначним, якщо воно буде", - сказав він.

Коливання цін на пальне на 1,5-2 грн за літр є звичними для ринку.

"Реальна ціна пального після підвищення акцизів залежатиме від кон'юнктури ринку - зокрема, світових цін на нафту. Те, що йдеться про 75-80 грн за літр, не має під собою ніяких підстав", - запевняє Куюн.

Водночас підняття акцизів на пальне, за словами експерта, дозволить збільшити надходження до бюджету. Зокрема до кінця року можна буде додатково залучити 37 млрд грн.