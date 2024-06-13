Rheinmetall планує створити в Україні виробничу лінію 155-мм артилерійських снарядів

Німецький концерн Rheinmetall веде перемови щодо створення виробничої лінії 155-мм артилерійських снарядів в Україні.
Про це ідеться на офіційній сторінці компанії.
Зокрема, в межах угоди щодо співпраці між німецьким концерном та Україною в Берліні, Rheinmetall планує розширити співпрацю в одному із важливих напрямків. А саме — виробництво артилерійських снарядів, які на сьогодні є однією з ключових озброєнь на полі бою в Україні і мають дуже високий рівень витрат на невеликих ділянках фронту.
"Ми вже ведемо переговори про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні", — гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
У межах підписаної угоди про співпрацю німецька компанія може інвестувати значні суми у розвиток Українського оборонного комплексу.
Виробництво планується на спільному підприємстві під назвою "Український центр передового досвіду з виробництва боєприпасів" (Ukrainian Competence Center for Ammunition”). Власність його буде розподілена між Rheinmetall (51% акцій) та українським компаніям (49% акцій).
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