Через санкції у росії змінився основний іноземний засіб платежу

У росії після оголошення американських санкцій суттєво змінився валютний ринок. Основним іноземним засобом платежу тепер не долар США, а китайський юань.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними центробанку росії, вперше з 29 червня 2023 курс юаня на московській біржі опустився нижче 12 рублів. Тепер біржовий курс юань-рубль задаватиме траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро та долара.

У той самий час офіційний курс рубля залишиться єдиним і ринковим, лише зміниться коло даних із розрахунку. Крім того, російська міжнародна торгівля, а також торговельний баланс залежатимуть від фінансових показників Китаю.