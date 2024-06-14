Країни G7 до кінця року нададуть Україні 50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів

Країни "Групи семи" до кінця 2024 року нададуть Україні ще 50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку інформацію під час телефонного брифінгу підтвердив дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн.

«Лідери прийняли рішення. Ми підтвердимо нашу підтримку Україні у вигляді спільного кредиту у розмірі 50 мільярдів євро, який країни G7 нададуть Україні до кінця року», - повідомив він.

За його словами, це американський кредит, «але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внесками».

Він пояснив, що цей кредит Україні планується погашати за рахунок надходжень від заморожених російських активів у Європейському Союзі.

«І ви розумієте, що якщо російські активи будуть розморожені з тих чи інших причин або якщо доходи від російських активів не принесуть більше, ніж потрібно для фінансування кредиту, тоді постає питання про розподіл тягаря», - пояснив Бонн.

Тож технічні фахівці мають узгодити контракт, який буде використовуватися для фінансування кредиту, а також прослідкувати, щоб він відповідав усім законам та правилам публічних фінансів.

«Але справи підуть дуже швидко, і в будь-якому разі 50 мільярдів будуть виплачені до кінця 2024 року», - додав радник Макрона.

Німецький Мінфін своє чергою привітав рішення G7.

"Хороші новини від G7: Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", - написав міністр Крістіан Лінднер у мережі Х.