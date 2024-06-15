Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Укренерго: Наступного тижня ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною

121

Очікується, що ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною наступного тижня. Такий прогноз пояснюється двома факторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, наступного тижня в Україні не вдасться уникнути відключень світла для побутових споживачів у зв'язку із прогнозованим зростанням енергоспоживання через повернення спеки, а також внаслідок виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Це призведе до того, зазначає Кудрицький, що в цей період ситуація в українській енергосистемі "буде відчутно складнішою", ніж було цього тижня.

"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС", - розповів він.

Кудрицький уточнив, що це пов'язано "саме з ремонтною кампанією".

Укренерго, Кудрицький
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 15 июня 2024
Пятница, 14 июня 2024
Четверг, 13 июня 2024
Среда, 12 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023