Укренерго: Наступного тижня ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною

Очікується, що ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною наступного тижня. Такий прогноз пояснюється двома факторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, наступного тижня в Україні не вдасться уникнути відключень світла для побутових споживачів у зв'язку із прогнозованим зростанням енергоспоживання через повернення спеки, а також внаслідок виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
Це призведе до того, зазначає Кудрицький, що в цей період ситуація в українській енергосистемі "буде відчутно складнішою", ніж було цього тижня.
"Ми будемо мати справу відзавтра вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС", - розповів він.
Кудрицький уточнив, що це пов'язано "саме з ремонтною кампанією".
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