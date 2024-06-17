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Подоляк: Україна добивається сталого миру через поразку рф

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Україна добивається сталого миру через поразку рф, а не тимчасового фіктивного перемир’я. І це пояснюється п'ятьма факторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Слід пам'ятати, що справжній мир не може бути досягнутий ціною поступок агресору, які лише розпалюють його апетит. Інакше - тільки шлях до катастрофи", - зазначив він.

Чому Україні важлива поразка рф: 5 факторів

Перше. Так, за словами Подоляка, наразі не існує гарантій, які б завадили рф поновити бойові дії в будь-який момент після укладення фіктивного перемир’я. Більше того, саме так і вчинить рф, яка не буде покарана за масові злочини та руйнацію міжнародного права.

Друге. ⁠рф у випадку перемир’я, безумовно, одержить стратегічну перевагу, поводитиметься на глобальних ринках ще більш зухвало.

"Точно сформує активну мережу країн-провокаторів, які почнуть більш активно дестабілізувати регіони. Кремль також використає цей час для переозброєння й підготовки до нового етапу агресії чи агресій", - зазначає Подоляк.

Третє. ⁠Тимчасове перемир’я абсолютно зафіксує окупацію з боку рф частини українських земель і затвердить у світовому порядку право агресора на анексію територій військовим шляхом. Це буде вкрай насичена мілітарна зона.

"А "право сильного" і "право на загарбницьку війну" стануть ключовими елементами зовнішньої політики", - констатує радник.

Четверте. Обов’язковою умовою перемир’я буде відмова України від вступу до НАТО.

"Це дасть рф надію та можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу. І це позбавляє будь-якого сенсу такі концепції, як "суверенітет" та "суб’єктність". Це абсолютний нонсенс для сучасного світу", - каже Подоляк.

П'яте. ⁠Справжнє відновлення України (території, інфраструктури, якості життя громадян) можливе лише за умови повернення контролю над територіями. Тимчасове припинення бойових дій не зупинить страждання мільйонів українців, які залишаються під окупацією, не дасть біженцям мотивацію повернутися з-за кордону, не зможе привабити інвесторів.

"Ще раз: мільйони громадян, у яких просто зараз росія краде майно, житло, бізнеси, не зможуть повернутися", - резюмував він.

Подоляк
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