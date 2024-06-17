Financial Times: рф обігнала США за обсягами постачання газу в Європу

російська редерація вперше з 2022 року обігнала Сполучені Штати Америки за обсягами постачання газу в Європу.

За інформацією The Financial Times, у травні 2024 року постачання російського і зрідженого природного газу трубопроводами становило 15% від загального обсягу постачання до ЄС та інших країн Європи.

Постачання газу зі Сполучених Штатів становило близько 14%. США були найбільшим постачальником газу в Європі з 2022 року, обігнавши рф після того, як країни Європи почали відмовлятися від російського газу після повномасштабного вторгнення в Україну.

У матеріалі видання йдеться, що на збільшення обсягів постачання газу з РФ вплинули, зокрема, перебої на великому експортному об’єкті ЗПГ у США.

Тоді рф вдалося поставити в Європу більше газу через Туреччину перед запланованим на червень ремонтом газопроводу.

Як стверджує один з експертів, навряд чи ця перевага російської федерації триватиме довго, на що вплинуть низка факторів.

Серед них – можливості росії влітку переключити власний експорт на Азію через північний морський шлях.

На думку експертів, це допоможе зменшити обсяги російського постачання в Європу, тоді як виробництво американського зрідженого природного газу збільшиться знову.