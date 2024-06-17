Financial Times: рф обігнала США за обсягами постачання газу в Європу

російська редерація вперше з 2022 року обігнала Сполучені Штати Америки за обсягами постачання газу в Європу.
За інформацією The Financial Times, у травні 2024 року постачання російського і зрідженого природного газу трубопроводами становило 15% від загального обсягу постачання до ЄС та інших країн Європи.
Постачання газу зі Сполучених Штатів становило близько 14%. США були найбільшим постачальником газу в Європі з 2022 року, обігнавши рф після того, як країни Європи почали відмовлятися від російського газу після повномасштабного вторгнення в Україну.
У матеріалі видання йдеться, що на збільшення обсягів постачання газу з РФ вплинули, зокрема, перебої на великому експортному об’єкті ЗПГ у США.
Тоді рф вдалося поставити в Європу більше газу через Туреччину перед запланованим на червень ремонтом газопроводу.
Як стверджує один з експертів, навряд чи ця перевага російської федерації триватиме довго, на що вплинуть низка факторів.
Серед них – можливості росії влітку переключити власний експорт на Азію через північний морський шлях.
На думку експертів, це допоможе зменшити обсяги російського постачання в Європу, тоді як виробництво американського зрідженого природного газу збільшиться знову.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023