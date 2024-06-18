Марченко: Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації виплат очікується до 1 серпня

Протягом наступних тижнів уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року, додав міністр.

"Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Ми впевнені, що угода про реструктуризацію може бути досягнута найближчими тижнями до закінчення діючої відстрочки платежів", – запевнив міністр.

Пропозиція України полягає в обміні всіх 13 серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1), або на серію простих облігацій (варіант 2).

Деривативні інструменти з варіанта 1 будуть конвертовані у прості облігації з фіксованою прибутковістю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ.

Обидва варіанти пропозиції реструктуризації передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії програми МВФ.

Нагадаємо, 17 червня уряд повідомив, що не зміг домовитися з приватними власниками українських євробондів щодо реструктуризації виплат.