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Стефанішина: Кожна країна Веймарського трикутника) надає Україні суттєву допомогу на шляху до членства в ЄС

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Кожна країна Веймарського трикутника (Німеччина, Франція, Польща) надає Україні суттєву технічну та експертну допомогу на шляху до членства в Європейському Союзі, зазначає віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогодні міністри підтвердили, що ми переходимо на новий етап нашого руху до членства в Євросоюзі. Важливо, що цей візит відбувається менш ніж за один тиждень до першої міжурядової конференції (відбудеться 25 червня в Люксембурзі – ІФ-У), перед якою відбуватимуться засідання міністрів європейських справ, де розглядатимуться питання реформ в Україні та інституцій, які функціонують у рамках реформ, що проводяться до початку переговорів", - сказала Стефанішина на пресбрифінгу в Києві в середу за результатами другого засідання у форматі Веймарський трикутник плюс Україна.

За її словами, польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка та державна міністерка Німеччини у справах Європи Анна Лурманн, окрім засідання, що відбулося, виявили бажання зустрітися з представниками українського громадянського суспільства та керівниками антикорупційних органів.

Стефанішина наголосила, що кожна країна Веймарського трикутника надає Україні суттєву технічну та експертну допомогу на шляху до членства в ЄС.

У свою чергу Лурманн зазначила, що Україна, незважаючи на російську агресію, в останній рік провела низку важливих реформ у сфері протидії корупції, судочинства та свободи медіа.

Зі свого боку Шлапка зазначив, що Україна виконала всі рекомендації Європейської комісії, і настав час переходити до формального процесу переговорів про членство. Він наголосив, що на шляху реформ для вступу до ЄС Україна отримуватиме всебічну підтримку від Польщі.

Шлапка також зазначив, що процес приєднання до Євросоюзу надає великі можливості для змін в Україні у різних сферах, зокрема верховенства права та вільних медіа.

Стефанішина
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