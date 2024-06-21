Клименко: Наразі в Україні немає умов для проведення демобілізації

Наразі в Україні немає умов для проведення демобілізації, оскільки на фронті потрібні досвідчені військові, які вже воюють понад два роки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, він говорив на цю тему з командирами, які знаходяться на лінії вогню. І висновок наступний - якщо демобілізувати тих, хто воює 2 роки, то є загроза обвалу фронту.
"Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт", - зазначив міністр.
Клименко додав, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та вцілому у державі наразі не дозволяє цього зробити. Фронт потребує досвідчених військових.
На думку міністра, розмови про "більшу демобілізацію" можуть бути лише тоді, коли з'являться нові військові з досвідом. За словами голови МВС, люди, які зараз тренуються, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.
"Щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові. Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців... Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію", - резюмував Клименко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023