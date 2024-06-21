Клименко: Наразі в Україні немає умов для проведення демобілізації

Наразі в Україні немає умов для проведення демобілізації, оскільки на фронті потрібні досвідчені військові, які вже воюють понад два роки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр МВС Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, він говорив на цю тему з командирами, які знаходяться на лінії вогню. І висновок наступний - якщо демобілізувати тих, хто воює 2 роки, то є загроза обвалу фронту.

"Якщо ми демобілізуємо тих людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде" фронт і підрозділи будуть неповноцінними. Ми зараз або маємо поновити боєздатність підрозділів і в нас має бути, як мінімум, рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів... Ми не маємо права обвалити фронт", - зазначив міністр.

Клименко додав, що розуміє військових, які давно воюють та хочуть демобілізуватися, але ситуація на фронті та вцілому у державі наразі не дозволяє цього зробити. Фронт потребує досвідчених військових.

На думку міністра, розмови про "більшу демобілізацію" можуть бути лише тоді, коли з'являться нові військові з досвідом. За словами голови МВС, люди, які зараз тренуються, стануть досвідченими військовими через декілька місяців.

"Щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові. Наприклад, ці люди, які зараз тренуються на полігоні, вони стануть досвідченими військовими через кілька місяців... Якщо буде два склади, тоді ми зможемо говорити про якусь більшу демобілізацію", - резюмував Клименко.