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Держдеп: росія планує залишити українців взимку без світла і тепла

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росія б'є по енергооб'єктам України бо планує залишити українців взимку без світла і тепла. Про це у четвер, 20 червня, заявив Держдепу Метью Міллер, цитує його УНН.

«Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати українців від світла та опалення, коли настане зима», - сказав Міллер.

Він підкреслив, що Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППО, тож домовився із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.

«Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані», - пояснив представник Держдепу.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня росіяни нанесли ракетно-дроновий удар по енергетиці України. Більшість цілей було збито, але пошкодження отримали енергооб’єкти у чотирьох областях.

Міллер
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