Біля Севастополя сталося нештатне падіння російських ракет ППО, - ЗМІ

російська ППО збила ракету над пляжем Учкуївка біля Севастополя. Крім того, тут сталося так зване "сходження боєприпасів" - нештатне падіння російських ракет ППО. Основна частина впала у море, але один снаряд упав на пляж і спричинив загибель двох людей.

Про це заявляє моніторинговий Telegram-канал Крымский ветер.

У соцмережі стверджують, що на цьому пляжі є загиблі та поранені, туди приїхало багато автомобілів швидкої допомоги.

Інцидент на пляжі підтвердив і призначений окупантами гауляйтер Севастополя михайло развожаєв. За його словами, людей на пляжі поранено та вбито внаслідок роботи російської ППО.

"Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією, п'ять повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні. За попередньою інформацією Рятівної служби - в районі Учкуївки 12 осіб, включаючи двох дітей, дістали поранені", - написав він спочатку.

Згодом поплічник загарбників додав, що загинули двоє людей, а поранень зазнали понад 20 осіб.